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Рубрика: Экономика

Финансист рассказал, почему доллар скоро лишится мирового господства

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Де-факто доллар будет оставаться ключевой мировой валютой еще достаточно долго, но факт остается фактом - доллар все меньше фигурирует в торговых операциях между странами, многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах.

Фото: iStock
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Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. По его словам, на господствующее положение доллара серьезно повлияли появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах, сообщает агентство "Прайм".

Раньше у американской валюты не было конкурентов. Однако, считает Коган, в ближайшие 50 лет Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте.

"Господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно", - заявил эксперт. По его мнению, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань, так как многие государства видят в нем достойную альтернативу доллару.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что к осени курс американской валюты может составить до 70 рублей за доллар. По его прогнозу, давление на доллар будут оказывать поступления от экспортной выручки дорожающих нефти и газа.

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