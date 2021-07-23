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Рубрика: В мире

Госдеп: Участники покушения на президента Гаити проходили подготовку в США

Как минимум шесть подозреваемых в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза ранее находились на службе в армии Колумбии и проходили военную подготовку в США, уточнили в Госдепартаменте.

Фото: Valerie Baeriswyl / AFP
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"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <...>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <...> службу в ВС Колумбии", - цитирует ТАСС заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Проверка остальных участников покушения, по его словам, еще продолжается.

Напомним, что покушение на Жовенеля Моиса произошло 7 июля. Глава государства получил смертельную рану, от которой скончался позже, а его супруга находится в больнице с огнестрельным ранением. По подозрению в причастности к нападению задержаны 23 человека, среди которых 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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