Hyundai Sonata заработала максимальную оценку в краш-тесте

Седан среднего класса Hyundai Sonata нового поколения DN8 заработал максимальные пять звезд в китайском рейтинге безопасности автомобилей C-NCAP. Общая оценка модели по итогам серии испытаний - 88,3%.

C-NCAP проводит такие тесты:

фронтальный удар на 64 км/ч с перекрытием 40%;

фронтальный удар на 50 км/ч с перекрытием 100%;

боковой удар;

стендовые испытания кресел (имитация удара сзади);

проверка комплекса превентивной безопасности;

имитация наезда на пешехода.

Защиту водителя и пассажиров при фронтальном ударе китайские эксперты оценили в 90,64%, комплекс превентивной безопасности - в 100%, травмобезопасность при наезде на пешехода - 65,57%. Специалисты C-NCAP похвалили Sonata за прочную силовую структуру кузова (стойки не деформировались) и эффективную работу подушек безопасности.

Заметим, что в 2020 году безопасность Sonata DN8 проверяло Национальное управление безопасностью дорожного движения на трассах (NHTSA), тогда автомобиль также получил максимальные пять звезд.

Hyundai Sonata DN8 для России и стран ЕАЭС выпускают по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе "Автотор" в Калининграде.

Машина оснащается бензиновыми моторами объемом 2,0 или 2,5 л, мощностью 150 и 180 л.с. соответственно. Они агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стартовая цена модели на текущий момент - 1 779 000 рублей.