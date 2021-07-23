Указ главы Республики Коми от 23 июля 2021 года № 94 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 23 июля 2021 г. № 94
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) дополнить пунктом 19.11 следующего содержания:
"19.11. С 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 16 августа 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" работу расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного питания (за исключением услуг по реализации готовой продукции "на вынос") и детских игровых комнат (далее в настоящем пункте - организации).
В целях настоящего пункта под организациями, предоставляющими соответственно услуги:
общественного питания, понимаются организации, одним из видов деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 2 код 56);
детских игровых комнат, понимаются организации, одним из видов деятельности которых является деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 2 код 93.2).
В случае если организация, предоставляющая услуги общественного питания и (или) услуги детских игровых комнат, осуществляет иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим пунктом, работа организации приостанавливается в отношении предоставления услуг общественного питания и (или) услуг детских игровых комнат.";
2) абзац третий пункта 19.4 дополнить словами ", с учетом ограничений, установленных пунктом 19.41 настоящего Указа";
3) дополнить пунктом 19.41 следующего содержания:
"19.41. Приостановить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" проведение ярмарок, проводимых вне стационарных торговых объектов.";
4) пункт 19.8 дополнить словами ", за исключением ограничений, установленных пунктом 19.81 настоящего Указа";
5) дополнить пунктом 19.81 следующего содержания:
"19.81. Ограничить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей (за исключением реализации готовой продукции "на вынос") с 23.00 часов до 10.00 часов.";
6) пункт 24.1 дополнить словами следующего содержания:
", в том числе на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, предусматривающих меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";
7) дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
"24.2. В связи с введением ограничений, указанных в пункте 19.11 настоящего Указа, Правительству Республики Коми:
1) предусмотреть следующие меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых подпадает под ограничения, указанные в пункте 19.11 настоящего Указа (далее - Субъекты МСП):
а) возмещение Субъектам МСП части фактических расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения и обеспечивающих осуществление данным Субъектом МСП деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, но не более минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный и северный коэффициенты, с учетом страховых взносов, на период действия таких ограничений;
б) возмещение фактических расходов Субъектов МСП на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, используемого в целях осуществления деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, на период действия таких ограничений;
2) в срок до 10 сентября 2021 г. утвердить порядок и условия предоставления мер поддержки, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.".
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