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23 июля 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 23 июля 2021 года № 94 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 23 июля 2021 г.
Опубликован 23 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

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Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 23 июля 2021 г. № 94


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) дополнить пунктом 19.11 следующего содержания:

"19.11. С 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 16 августа 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" работу расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного питания (за исключением услуг по реализации готовой продукции "на вынос") и детских игровых комнат (далее в настоящем пункте - организации).

В целях настоящего пункта под организациями, предоставляющими соответственно услуги:

общественного питания, понимаются организации, одним из видов деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 2 код 56);

детских игровых комнат, понимаются организации, одним из видов деятельности которых является деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 2 код 93.2).

В случае если организация, предоставляющая услуги общественного питания и (или) услуги детских игровых комнат, осуществляет иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим пунктом, работа организации приостанавливается в отношении предоставления услуг общественного питания и (или) услуг детских игровых комнат.";

2) абзац третий пункта 19.4 дополнить словами ", с учетом ограничений, установленных пунктом 19.41 настоящего Указа";

3) дополнить пунктом 19.41 следующего содержания:

"19.41. Приостановить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" проведение ярмарок, проводимых вне стационарных торговых объектов.";

4) пункт 19.8 дополнить словами ", за исключением ограничений, установленных пунктом 19.81 настоящего Указа";

5) дополнить пунктом 19.81 следующего содержания:

"19.81. Ограничить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей (за исключением реализации готовой продукции "на вынос") с 23.00 часов до 10.00 часов.";

6) пункт 24.1 дополнить словами следующего содержания:

", в том числе на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, предусматривающих меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

7) дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:

"24.2. В связи с введением ограничений, указанных в пункте 19.11 настоящего Указа, Правительству Республики Коми:

1) предусмотреть следующие меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых подпадает под ограничения, указанные в пункте 19.11 настоящего Указа (далее - Субъекты МСП):

а) возмещение Субъектам МСП части фактических расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения и обеспечивающих осуществление данным Субъектом МСП деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, но не более минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный и северный коэффициенты, с учетом страховых взносов, на период действия таких ограничений;

б) возмещение фактических расходов Субъектов МСП на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, используемого в целях осуществления деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, на период действия таких ограничений;

2) в срок до 10 сентября 2021 г. утвердить порядок и условия предоставления мер поддержки, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.".



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