В крупнейших городах Коми закрывают фудкорты и ярмарки из-за COVID-19

В Республике Коми в Сыктывкаре и Ухте из-за непростой эпидемической обстановки с 26 июля закрываются предприятия общественного питания в торговых центрах, сообщают в региональном правительстве.

Запрет действует до 16 августа. Сами кафе в фудкортах могут продолжать готовить еду "на вынос". Также в ТЦ Ухты и Сыктывкара будут закрыты детские игровые комнаты.

Все кафе и рестораны, расположенные вне ТЦ, должны прекратить обслуживание по ночам, готовить разрешается только на вынос или доставку.

Еще один запрет касается ярмарок. Их с понедельника нельзя будет проводить на открытом воздухе.