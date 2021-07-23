Куда вкладывать деньги при росте ключевой ставки

Станислав Новиков, заместитель председателя правления "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- В минувшем году ключевая ставка в России достигла исторического минимума в 4,25%. Мягкая денежно-кредитная политика помогла нашей экономике быстрее восстановиться, подстегнула покупательскую активность, однако обратной стороной обилия дешевых денег стал разгон инфляции, усиленный общемировым трендом повышения цен на сырье и продовольствие. Как сообщил Росстат, с начала 2021 года потребительские цены в стране выросли на 4,13%, а в годовом исчислении инфляция достигла 6,5%, максимума с 2016 года, значительно выше целей ЦБ по годовой инфляции в 4%.

Инфляционное давление вынудило регулятора начать цикл повышения ключевой ставки. С начала года ЦБ поднял ее на 1,25 п.п., до 5,5%, и нет сомнений, что цикл повышения продолжится. К концу года ключевая ставка может вырасти до 6%-6,5%, очередной шаг вверх ждем уже на заседании 23 июля. Что это значит для основных видов финансовых инструментов и как это учесть частным инвесторам?

Рост базового экономического показателя означает увеличение стоимости кредитования для населения и компаний и одновременно с небольшим временным лагом приводит к повышению депозитных ставок, средний размер которых к концу года может дотянуться до уровней 6-6,5% (будет на уровне ключевой ставки). Тем не менее эффект роста ставок по вкладам нивелируется той самой повышенной инфляцией, поэтому вклады как были в последние годы, так и останутся инструментом прежде всего для хранения средств. Например, элементом финансовой "подушки безопасности" - личного резервного фонда в размере дохода за шесть месяцев. Напомним, что сегодня доля депозитов в сбережениях россиян составляет 85%, остальное - активы на фондовом рынке.

Теперь рассмотрим, как рост ключевой ставки отражается на основных инвестиционных инструментах.

Облигации

Облигационный рынок наиболее чуток к изменению ключевой ставки. Когда она растет, повышаются и ставки по облигациям, которые размещает государство и российские эмитенты. При этом старые облигации, которые обращаются на рынке, начинают терять в цене (при фиксированном купоне, чтобы доходность выросла вслед за ставками, цена облигации снижается).

Какие именно облигации интересны для покупки в текущих условиях?

Первыми на изменение ставки реагируют облигации федерального займа (ОФЗ). В условиях повышения ключевой ставки ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) закономерно снижаются в цене и наиболее оптимальным выбором становятся ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК). Купон по таким ОФЗ автоматически увеличивается вслед за ростом ставок, что поддерживает цену таких бумаг на стабильном уровне. Интересными выглядят выпуски 24020 и 24021, купон по ним равен средней ставке RUONIA за период. Если говорить упрощенно, RUONIA - это ставка, по которой различные российские банки кредитуют друг друга в рублях. Как правило, она близко следует за ключевой ставкой Банка России.

Следом за ОФЗ корректируются доходности и котировки корпоративных облигаций. В результате бонды надежных отечественных заемщиков, что еще пару месяцев назад торговались по низким ставкам, сегодня могут предложить уже более "вкусные" проценты. Однако у рынка еще нет уверенности, что Центральный банк возьмет под контроль инфляцию благодаря повышению ставки на ближайшем заседании до 6,5%. Идут разговоры о повышении ставки сразу на 1%, и если рынком заложен рост на 0,5%, то более высокое повышение приведет к дальнейшим распродажам.

В этой ситуации помимо безрисковых ОФЗ с переменным купоном стоит обратить внимание на облигации с коротким сроком погашения.

Акции

Рост ставок в экономике по-разному влияет на рынок акций. С одной стороны, заемные средства и обслуживание долга становятся для компаний дороже, с другой, повышенная инфляция сигнализирует о буме в экономике, что хорошо для прибылей компаний.

Первый вывод - рост процентных платежей на фоне роста ставок неизбежно окажет давление на прибыль, поэтому в более комфортном положении оказываются наименее закредитованные компании.

Второй момент. Рост ключевой ставки является следствием разгона инфляции. При этом ряд эмитентов защищены от влияния инфляционных рисков, так как они могут закладывать эти риски в стоимость продукции и услуг и таким образом поддерживать свои финансовые показатели.

Среди таких организаций можно выделить компании потребительского сектора (выигрывают за счет роста среднего чека), банки (выигрывают за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов), а также компании-экспортеры с существенной долей валютной выручки (выигрывают в силу низкой зависимости от внутриэкономической конъюнктуры).

Третий момент. Привлекательность дивидендных акций в условиях роста ставок становится менее очевидной. Поэтому логично останавливать свой выбор на бумагах с максимальной дивидендной доходностью. На российском рынке это в основном представители секторов-экспортеров металлургии и нефтегаза, а также электроэнергетики.

Если инфляция не замедлится

В случае реализации сценария, при котором инфляция выходит из-под контроля и поднятие ставки со стороны ЦБ РФ не приведет к желаемому результату, стоит фокусироваться полностью на акциях и сырье. Так как за высокой инфляцией в локальной валюте, как правило, следует ее девальвация.

Наиболее оптимальной стратегией в условиях инфляции является комбинирование портфеля акций и облигаций, сокращение срочности облигаций и фокус в акциях на отдельных секторах. Все этом можно сделать самостоятельно, либо через комбинацию готовых продуктов в виде портфеля из открытых и биржевых ПИФов.