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Рубрика: Культура

Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в кино

Текст: Инга Бугулова

К 100-летию Зальцбургского фестиваля лучшие спектакли, показанные на его сцене, можно будет увидеть в кинотеатрах - показы начнутся уже в июле в 40 городах России. Откроет программу опера Рихарда Штрауса "Электра" в постановке Кшиштофа Варликовского, а всего представят 11 постановок разных лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В их числе - оперы Вольфганга Амадея Моцарта, Джоакино Россини, Джузеппе Верди, Людвига ван Бетховена и Рихарда Штрауса в постановке виднейших современных режиссеров - таких, как Петер Штайн, Ромео Кастеллуччи, Кшиштоф Варликовски, Клаус Гут, Кристоф Лой, Лидия Штайер.

"Исполнители - поистине звездные составы, включая таких любимцев публики, как Анна Нетребко, Чечилия Бартоли, Ильдар Абдразаков и Йонас Кауфман. За пультом - Риккардо Мути, Франц Вельзер-Мёст и другие", подчеркивают представители кинотеатрального проекта TheatreHD.

Проект откроется 26 июля в московском парке искусств "Музеон".

Тем временем

Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявили о начале программы по популяризации новой музыкальной культуры в России. Первый совместный проект был разработан в честь столетия фестиваля - это премьера оперы "Дон Жуан" Моцарта в постановке известного итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи. За музыкальную часть будут отвечать хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а главные партии в спектакле исполнят Давиде Лучано и солистка Пермской оперы Надежда Павлова. Премьера состоится на сцене зальбургского Скального манежа 26 июля.

Культура Музыка Классика

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