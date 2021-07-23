Лукашенко поставил задачи перед аграриями на период уборки урожая

Техническую мощь аграрного комплекса страны подтвердил Александр Лукашенко, комментируя темпы уборки зерновых на совещании, посвященном 23 июля организации уборочной кампании, информирует пресс-служба главы государства.

Давая оценку трудовому ритму на полях республики, он отметил, в частности, что буквально накануне хозяйства уже намолотили первый миллион тонн хлебов, а ведь в прошлые годы для этого требовалось больше, чем полмесяца. "А сейчас мы еще и не начали по-настоящему массовую уборку, но миллион тонн уже в закромах. Это говорит о той мощи, прежде всего технической, которой обладает сегодня сельское хозяйство", - подчеркнул президент.

В этой связи, полагает белорусский лидер, рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики страны. "Главный фактор, на который надо обращать внимание, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный", - констатировал он, отметив, что значит и цены на продукты питания будут расти.

"Конечно, в планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение и получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А болели мы за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня", - пояснил Лукашенко.

Не обошел своим вниманием глава государства и наличие определенных отраслевых проблем, потребовав от руководителей на местах в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать уборочную кампанию, поставив жесткий заслон потерям зерна.

Государство, констатировал оратор, для полевых работ сделало все, что просили, и даже больше того, в том числе выделены средства на технику и топливо. "Осталось только организовать процесс", - уточнил он, потребовав от чиновников, отвечающих за агропромышленный комплекс, доложить по ряду оперативных вопросов.

Прежде всего, Лукашенко интересовался тем, что еще нужно предпринять, чтобы поставить на линейку готовности зерноуборочную технику. Ведь до сих пор, по имеющейся информации, неисправными остаются около девяти процентов зерноуборочных комбайнов. А по данным Минсельхозпрода, десять процентов комплексов не готовы к приемке зерна. Приемку, категорически подчеркнул белорусский руководитель, "необходимо организовать круглосуточно, а государственный заказ должен быть безусловно выполнен".