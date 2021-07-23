Перенесшего COVID-19 Михаила Боярского выписали из больницы

Народный артист России Михаил Боярский перенес COVID-19 в легкой форме и уже выписан из больницы. Об этом рассказал сын актера Сергей Боярский, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

- Слава Богу, что папа был привит и, несмотря на свой возраст и целый "букет" накопленных сопутствующих разных болячек, перенес коронавирус, можно уже сказать, наверное, в довольно легкой форме - без поражения легких, без понижения сатурации, без температуры, - рассказал Сергей.

По его словам, Боярский-старший был вакцинирован от коронавирусной инфекции - прививку вакциной "Спутник V" он сделал в январе. Предполагалось, что буквально в эти дни артист пройдет ревакцинацию, однако в середине прошлой недели стало известно, что он находится в больнице.