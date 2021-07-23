Новости

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессий 14:31
РЖД приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток 14:20
В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады 14:14
Российский фильм "Обходные пути" - в программе Венецианского кинофестиваля 14:11
Источник: РФС не может договориться с Кунцем о контракте 14:09
Перенесшего COVID-19 Михаила Боярского выписали из больницы 14:05
Съемки 4-го сезона "Мира Дикого Запада" остановлены из-за COVID 13:59
Вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35П собираются вооружить ракетами "Вихрь-1" 13:58
Мосгорсуд 4 августа рассмотрит жалобу на арест Башкировой, сбившей детей 13:52
Пять человек пострадали в дорожной аварии в Новой Москве 13:46
Минсельхоз существенно снизил экспортную пошлину на пшеницу 13:45
Умер советский, эстонский актер Александр Ээлмаа 13:43
Джабаров: Киев ведет себя по голосованию в Донбассе как собака на сене 13:42
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян 13:39
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми" 13:29
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 13:27
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе 13:23
Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе большое сердце 13:18
Песков: Планов исключить "Талибан" из реестра запрещенных организаций нет 13:16
В Геленджике пострадавшим от мощных ливней выплатили 4,5 млн рублей 13:10
От COVID умер продюсер певицы Натали Валерий Иванов 13:09
Электропривод педалей и кнопка "Маневр": обзор кабины Су-75 13:02
Заболевший COVID-19 глава Минвостокразвития заявил о важности вакцинации 12:58
Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн 12:52
Песков объяснил задержки с поставками "Спутника" за рубеж 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 14:05
Рубрика: Общество

Перенесшего COVID-19 Михаила Боярского выписали из больницы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Народный артист России Михаил Боярский перенес COVID-19 в легкой форме и уже выписан из больницы. Об этом рассказал сын актера Сергей Боярский, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

Фото: instagram.com/ anna_zavorotnyuk
Заболевшая COVID дочь Заворотнюк рассказала об ухудшении состояния

- Слава Богу, что папа был привит и, несмотря на свой возраст и целый "букет" накопленных сопутствующих разных болячек, перенес коронавирус, можно уже сказать, наверное, в довольно легкой форме - без поражения легких, без понижения сатурации, без температуры, - рассказал Сергей.

По его словам, Боярский-старший был вакцинирован от коронавирусной инфекции - прививку вакциной "Спутник V" он сделал в январе. Предполагалось, что буквально в эти дни артист пройдет ревакцинацию, однако в середине прошлой недели стало известно, что он находится в больнице.

В регионах Общество Здоровье Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Михаил Боярский Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела