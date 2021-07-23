Минпромторг проведет эксперимент по маркировке электронных сигарет

С 1 февраля 2022 года Минпромторг РФ предлагает начать эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них. Проект постановления опубликован на официальном информационном сайте.

Предлагается с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года ввести маркировку на жидкости для электронных систем доставки никотина, включая картриджи и капсулы, а также системы, содержащие в составе такую жидкость.

Эксперимент будет добровольным и участникам планируется безвозмездно предоставить специальное оборудование. Табачные изделия в "традиционных" вариантах с 1 июля 2020 года маркируются специальными метками в рамках создания системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для борьбы с нелегальной продукцией.

Кстати, как сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, в России в прошлом году впервые за шесть лет зафиксировали снижение доли контрафакта в табачной промышленности - с 15,6% до 10,2%.