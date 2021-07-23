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23.07.2021 21:32
Рубрика: Экономика

Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации

Текст: Евгения Думанская
Работодателям необходимо отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Как сказано в документе, в случае отсутствия документального подтверждения о вакцинации к установленному сроку или сведений о противопоказаниях "работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Кроме того, работодатель может перевести сотрудников, у которых есть медотвод от вакцинации, на удаленную работу, если они могут исполнять свои обязанности дистанционно. "Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу", - говорится в документе.

Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.

Экономика Работа Общество Здоровье Правительство Минтруд Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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