Мишустин поручил своим замам проконтролировать ситуацию с ЧП на Транссибе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим заместителями контролировать ситуацию с обеспечением жизнедеятельности регионов, которые затронуло чрезвычайное происшествие на Транссибе, и следить за ходом восстановительных работ.

В результате мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов было остановлено. "РЖД" поручено в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали.

Как сообщили в правительстве, по поручению президента на следующей неделе Михаил Мишустин проведет совещание с главами регионов Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности паводков и природных пожаров.