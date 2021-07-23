Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года

В России не планируют обязывать детей вакцинироваться от COVID-19 для допуска к учебе, заявил в пятницу, 23 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом студентам рекомендовано сделать прививки до начала учебного года.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более для допуска к обучению, мы не планируем. Это совершенно четкая позиция всего медицинского сообщества", - сказал Мурашко в интервью российскому обществу "Знание".

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник" с участием детей, которые продолжатся около года.

По словам главы Минздрава, в России не фиксируют повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей. Случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет из-за их активного образа жизни. А в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщали, что по статистике, большинство детей заражаются в семье от взрослых, то есть говорить о том, что именно дети являются основными распространителями инфекции, неправильно.

Что касается студентов, им, по словам министра, рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года.

"Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц старше 18 лет - это правильная позиция. Мой совет - пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября", - сказал министр.

Многие ВУЗы страны самостоятельно принимают решения о том, чтобы прививки против коронавируса получили большинство студентов. Ректоры ВУЗов, в которых учатся иностранцы, также ставили вопрос о том, чтобы прививки можно было делать и не гражданам России, и это предложение уже реализовано.

Кроме того, Михаил Мурашко сообщил, что ученые пока не знают, какой уровень антител (после болезни или ранее проведенной вакцинации) может считаться защищающим против COVID-19, поэтому сейчас действуют рекомендации сделать прививку или ревакцинацию через полгода после болезни или первой прививки соответственно.