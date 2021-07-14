Первым подросткам в Москве сделали прививку от коронавируса

Первый компонент вакцины против коронавируса в столице получили уже несколько десятков подростков.

В течение трех дней после прививки ребята остаются в закрытых боксах. Вот и Андрею Торгашову пришлось общаться с мамой через стекло. Фото: Олеся Курпяева

Ребят в возрасте от 12 до 17 лет отобрали более чем из 500 добровольцев. Как проходят исследования, от которых зависит жизнь и здоровье огромного числа людей? Когда прививать школьников можно будет не в рамках испытаний, а массово? Как родители решились дать согласие на участие своих детей в клинических исследованиях? Корреспондент "РГ" искал ответы в детской больнице имени З.А. Башляевой в первый день исследований.

За стеклом

Клиника имени Башляевой участвует в исследовании вместе с Морозовской детской больницей - вместе им предстоит привить 100 подростков. "Мы отбирали детей задолго до начала исследования, предварительно их обследовав. Врачи продолжат наблюдать за ними еще на протяжении года, - говорит главный педиатр Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов. - Вакцина "Спутник V", которую им ввели, отличается от той, что делают взрослым, только дозировкой. Она уменьшена в 10 раз".

На вопрос "РГ" о числе участников испытаний Османов ответил, что 100 человек достаточно по всем международным стандартам. Первый укол в клинике Башляевой сделали 11 ребятам, после чего их изолировали в специальные боксы. В каждом есть чайник, микроволновка, холодильник, кровать и главное для ребят - доступ в интернет. Спустя пару часов после укола корреспонденты "РГ" застали испытателей вакцины с телефонами в руках - переписывались с друзьями и родственниками. Андрей Торгашов из Санкт-Петербурга, курсант Суворовского училища, разговаривал с мамой по громкой связи. Иначе она его не слышала - стены бокса звуконепроницаемы. Рассказал, что чувствует себя после прививки отлично. "Друзья, когда узнали, что мне будут делать прививку, очень удивились. Рады за меня, но и беспокоятся, конечно", - рассказал Андрей "РГ".

Майя, мама Андрея, говорит, что им позвонили из детской поликлиники еще зимой и предложили принять участие в испытании, напомнив, что у сына по результатам анализа нет антител к коронавирусу, а значит, он им не болел. "Вся наша семья, включая бабушку, уже привита, так что мы согласились не раздумывая. Сын часто ездит из Санкт-Петербурга в Москву на военные парады, прививка ему необходима", - объяснила Майя.

Давно привита и семья еще одной участницы исследования, 17-летней Анастасии Голиковой. Поэтому, по словам мамы, Екатерины Голиковой, и их семья приняла без сомнений предложение врачей о прививке для дочери. "Важно, что дочь на протяжении года будет под наблюдением врачей, которые периодически будут брать у нее анализы. Так что лучше сделать прививку сейчас, чем потом на общих основаниях", - считает Екатерина. В сентябре ее дочь пойдет в 11-й класс.

Скоро - третья фаза

Исмаил Османов: Врачи продолжат наблюдать за участвующими в исследовании подростками на протяжении года. Фото: Олеся Курпяева

По словам Османова, первые выводы о безопасности и эффективности вакцины для подростков можно будет сделать уже в сентябре, но окончательные решения врачи примут вместе с учеными из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи - разработчика препарата. Дозировка вакцины может быть увеличена - в этом еще предстоит разобраться по ходу исследований. Врачи будут следить не только за здоровьем молодых испытателей, но и за уровнем антител к вирусу.

В течение трех дней после введения первой и второй доз препарата ребята проведут в изолированных боксах, чтобы не подцепить инфекцию. После этого они должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. "Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи", - объяснили в комплексе социального развития столицы.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы, и в ней примут участие уже 250 человек - старт намечен на конец лета этого года. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, первыми прививку получил 21 подросток, и лишь у двоих отмечалось небольшое повышение температуры, в целом самочувствие у всех хорошее.

Тем временем

Дети тоже болеют

Медики в Москве были готовы лечить детей от коронавируса еще в самом начале пандемии, несмотря на данные о том, что они переносят инфекцию легче. По словам Исмаила Османова, оборудование, палаты, кислород и все необходимое подготовили на самом высоком уровне.

И простаивать всему этому не пришлось - детей с ковидом госпитализировали, и порой они тоже переносили заболевание довольно тяжело. Особенно это касается тех, у кого есть ожирение, повышенное давление, инсулинорезистентность. "С момента начала пандемии дети к нам поступают постоянно. К тому же они социально активны, и риски того, что они могут заболеть сами и заразить других, возрастают. Поэтому мы должны сделать все, чтобы защитить их", - считает главный педиатр столицы.

Кстати

Врачебный отбор

В исследовании участвуют ребята, которые не болели ранее коронавирусом и не имеют противопоказаний - аллергии, обострений хронических заболеваний, недавно перенесенных ОРВИ и т.д. Каждого тщательно отбирали - изучали медицинскую документацию, собирали данные о заболеваниях родителей. Тщательно обследовали подростков и накануне госпитализации, перед введением препарата.