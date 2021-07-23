Набиуллина ожидает снижения цен на "борщевой набор"

В Банке России фиксируют снижение цен на продукты так называемого "борщевого набора" (обычно под ним подразумевается картофель, капуста, морковь, свекла и лук ) и ожидают, что оно будет продолжаться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится​​​. На наш взгляд, это сезонная история", - сообщила Набиуллина. По ее словам, в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий качество урожая оказалось ниже. Из-за этого уже в 2021 году запасы исчерпались быстрее обычного, а новый урожай еще не успел поступить на прилавки, что резко повысило в мае и июне цены на продукты "борщевого набора", сказала глава ЦБ.

По мнению Набиуллиной, адекватным ответом на рост цен должно быть расширение производства для того, чтобы удовлетворять растущий спрос. "А если регулирование, даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", - уверена Набиуллина.

Накануне на проблему резкого подорожания овощей обратил внимание президент Владимир Путин. По его словам, власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, а также расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.

На неделе с 6 по 12 июля почти все овощи "борщевого набора" либо подешевели, либо почти прекратили рост, следует из данных Росстата. При этом пока продолжают дорожать морковь (которая с начала года выросла в цене в 3,5 раза) и капуста.