Набиуллина рассказала о будущих изменениях ключевой ставки

О завершении текущего цикла повышения ключевой ставки говорить рано, но сегодняшнее повышение ключевой ставки может стать и последним. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

"Условия, при которых это (повышение ключевой ставки - "РГ") может действительно стать последним в цикле ужесточения политики, - это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, в текущих тенденциях много неопределенности, поэтому дальнейшее движение ставки пока не предопределено.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5% годовых. В релизе по ставке ЦБ пояснил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - подчеркнули в ЦБ.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки весной из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя за постсоветскую историю России.