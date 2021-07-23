Непристегнутых за рулем камеры оштрафовали на 42 миллиона рублей

По его данным, за первые 6 месяцев этого года камеры выписали в автоматическом режиме за непристегнутый ремень безопасности 39 814 штрафов на общую сумму 40 миллионов рублей. А за разговоры по мобильному телефону - 1596 штрафов на общую сумму 2,4 миллиона рублей.

Напомним, что ранее пресс-центр МВД сообщал, что только Москве по камерам оформлено почти 53 тысячи штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности, а также 3,4 тысячи штрафов за использование телефона за рулем без специального устройства.

Но эксперты сервиса провели еще и сравнение с общим количеством штрафов, выписанных за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Всего за отсутствие ремня безопасности за этот период выписано 661 289 штрафов на 660 миллионов рублей. А за разговоры по мобильному - 29 497 на 44 миллиона. Выходит, что камеры выписывают лишь 6 и 5 штрафов за эти нарушения соответственно. Что не эффективно. Однако, не стоит сомневаться, что аппетит приходит во время еды. При увеличении количества камер, обладающих таким функционалом, их эффективность будет только увеличиваться.

На сегодняшний день в столице таким функционалом обладают комплексы, установленные на 29 участках дорог. Но недавно их начали применять и в регионах. Так, например, в Татарстане выявлять непристегнутые ремни и разговоры по мобильникам начали две камеры, в Тамбове - одна.

В рамках исследования были изучены и отдельные штрафы, чтобы проверить корректность работы системы. Только в одном случае из 100, была найдена спорная ситуация с ложным срабатыванием. При этом не найдено ни одного штрафа за то, что, водитель держит телефон в руке, но не у уха.

Помимо этого, если в автомобиле находятся два человека и оба не пристегнуты, то штраф будет выписан лишь за одного. Если имеют место два нарушения одновременно, то есть непристегнутый ремень и разговор по телефону, то штраф будет выписан за непристегнутый ремень. Если при этом еще и превышена скорость, то штраф будет выписан только за ее превышение, утверждают специалисты сервиса.

Адреса столичных камер, фиксирующих непристегнутый ремень и разговор по телефону