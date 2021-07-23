Путин дал поручение в связи с ЧП на Транссибе

Первая ветка Транссиба будет восстановлена в течение двух с половиной суток, вторая - в течение пяти суток, заявил президент Владимир Путин. В пятницу, 23 июля, он провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Президент поручил правительству обеспечить прилегающие к месту ЧП регионы продовольственными группами товаров и всем необходимым для нормального функционирования предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб.

"Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись", - подчеркнул глава государства.

Он призвал всех участников совещания по линии своей работы координировать действия всех служб, которые занимаются нормализацией ситуации.

Напомним, что в результате сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга-Укурей.