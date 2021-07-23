Раскрыты первые подробности о ремейке Dead Space

Эйфория от первого тизера ремейка Dead Space начала затихать, и студия EA Motive, чтобы поддержать интерес аудитории, представила в интервью IGN первые подробности о своем проекте.

Так, разработчики в беседе с изданием несколько раз подчеркнули, что игра создается полностью с нуля на базе движка Frostbite. Никакие текстуры, звуки и другие ассеты, использованные ранее, не применяются - даже анимацию движений записывают заново.

При этом планируется задействовать контент и идеи, которые изначально должны были быть в игре 2008 года, но были вырезаны командой Visceral Games, и до финальной версии не добрались.

За счет мощностей современных компьютеров и консолей геймплей обещают сделать абсолютно бесшовным, без загрузочных экранов и прочих прерываний - от первого кадра до самого финала.

Сюжет обещают не трогать - переживать за то, что Айзека сделают чернокожей женщиной нетрадиционной ориентации не стоит. При этом авторы хотят добавить в повествование больше связей и отсылок к другим играм серии, спин-оффам и мультфильмам.

Создатели также заявляют о том, что работают в тесном контакте с фанатским сообществом, отслеживают реакции фэндома, чтобы избежать неприятных оплошностей, но как минимум один ляп с переводом на русский язык они уже допустили.

По поводу даты релиза Dead Space студия хранит молчание: мол, разработка только началась, об этом сейчас говорить рано.