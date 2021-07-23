Исследования работника Калининской АЭС улучшат работу энергосистемы страны

Инженер электрического цеха Калининской АЭС Николай Беспалько предложил уникальную методику защиты от повреждений элегазового коммутационного оборудования, применяемого на открытых распределительных устройствах (ОРУ) электростанций всех типов для выдачи мощности. Его новаторское решение может существенно повысить надежность электроснабжения и стабильность работы энергосистемы страны в целом.

Молодой атомщик исследовал и оценил влияние на оборудование электромагнитных процессов, возникающих при переключениях в сетях сверхвысокого напряжения, и геоиндуцированных токов, вызванных геомагнитными возмущениями магнитного поля Земли. Полученные результаты позволили разработать алгоритм устройства блокировки отключения однополярного тока выключателя. Изобретение решает задачу постановки высоковольтной линии электропередач с шунтирующими реакторами под напряжение, избегая повреждения элегазовых выключателей, и обладает высокой технико-экономической эффективностью.

Свою разработку он впервые представил и успешно защитил на итоговой конференции Конкурса научно-технических сообщений среди молодых работников Калининской атомной станции. Проект получил высокие оценки конкурсной комиссии во главе с директором КлнАЭС Виктором Игнатовым и стал абсолютным победителем.

Конкурс научно-технических сообщений проводится ежегодно с 2008 года по инициативе Молодежной организации Калининской АЭС. Предметом разговора становятся актуальные для атомной энергетики вопросы и поиск новаторских научных решений в разных областях: производственной, социально-экономической, экологической. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок. В финал прошли 11 работ в трех номинациях "Производство", "Модернизация" и "ПСР".

Фото: Калининская АЭС

По словам Виктора Игнатова, все представленные проекты имеют глубокую теоретическую проработку и максимально приближены к производству. Кроме того, они обладают огромным потенциалом для реализации не только в атомной отрасли, но и на тех предприятиях, где протекают сложные технологические процессы, по своим параметрам схожие с процессами на атомной станции.