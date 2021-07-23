Участок Сокольнической линии метро откроют на две недели раньше срока

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от "Воробьевых гор" до "Юго-Западной", закрытый для технических работ по интеграции в существующую сеть строящейся Большой кольцевой линии, откроется на две недели раньше срока. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изначально было объявлено, что несколько станций красной ветки будут закрыты до 8 августа. Но строители постарались закончить все работы раньше. Станции "Воробьевы горы", "Университет" и "Юго-Западная" примут пассажиров уже в понедельник, 26 июля. Станция "Проспект Вернадского", которая тоже входит в этот участок, пока останется закрытой.

Как объясняют в дептрансе, здесь еще не завершено строительство пересадки на БКЛ. Поэтому между "Университетом" и "Юго-Западной" будут продолжать курсировать компенсационные автобусы.