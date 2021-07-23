РЖД приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток

РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно. Причиной стала остановка работы Транссибирской магистрали из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста​​​.

"Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе", - говорится в сообщении РЖД, опубликованном в Telegram-канале компании.

Пассажиров уже отправленных поездов, которые задержаны в пути уже обеспечили дополнительным питанием. Сейчас РЖД ведут переговоры об отправке людей к месту назначения на автобусах или самолетах.

Кроме того, компания отменила поезда Чита - Благовещенск и обратно, планировавшиеся на ближайшие дни. Возврат билетов производится без удержания сборов.

Утром в пятницу региональный "главк" МЧС сообщил об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе Забайкальского края. Движение поездов по участку Транссиба остановлено в обоих направлениях.