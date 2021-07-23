В Забайкалье количество подтопленных домов увеличилось до 650

За последние сутки в Забайкальском крае в 13 раз выросло число подтопленных домов, с 50 до 650. Губернатор региона Александр Осипов выехал в пострадавшие районы.

"Вода значительно прибыла за ночь. 2 800 жителей Шилкинского района пострадали от паводков, порядка 500 домов затоплено", - сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Еще в 150 домов вода зашла в Чернышевском районе. Транспортное сообщение прервано в селах Бушулей и Улей. В населенном пункте Алеур подмыт подъезд к мосту. Сам мост пока не пострадал. Сейчас там отсыпают и укрепляют участки, где пострадало дорожное полотно.

"По уточненным данным, всего смыло пять мостов, один подмыло. Нет транспортного сообщения с селами Старый Олов, Новый Олов, Кадая, Новоильинск, также по селам в направлении Букачачи (Бухта, Усть-Горбица, Кумаканда, Мильгидун). Помогать в восстановлении сообщения будет Забайкальская железная дорога", - написал в своем Telegram-канале вице-премьер правительства края Андрей Гурулев.