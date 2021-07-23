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23.07.2021 04:30
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье количество подтопленных домов увеличилось до 650

Текст: Дина Непомнящая

За последние сутки в Забайкальском крае в 13 раз выросло число подтопленных домов, с 50 до 650. Губернатор региона Александр Осипов выехал в пострадавшие районы.

Подтопленное село в Хабаровском крае освободилось от воды

"Вода значительно прибыла за ночь. 2 800 жителей Шилкинского района пострадали от паводков, порядка 500 домов затоплено", - сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Еще в 150 домов вода зашла в Чернышевском районе. Транспортное сообщение прервано в селах Бушулей и Улей. В населенном пункте Алеур подмыт подъезд к мосту. Сам мост пока не пострадал. Сейчас там отсыпают и укрепляют участки, где пострадало дорожное полотно.

"По уточненным данным, всего смыло пять мостов, один подмыло. Нет транспортного сообщения с селами Старый Олов, Новый Олов, Кадая, Новоильинск, также по селам в направлении Букачачи (Бухта, Усть-Горбица, Кумаканда, Мильгидун). Помогать в восстановлении сообщения будет Забайкальская железная дорога", - написал в своем Telegram-канале вице-премьер правительства края Андрей Гурулев.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Паводки в России

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