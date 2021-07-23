В Оренбуржье пожарный погиб, защищая село от огня

В ходе тушения степного пожара в окрестностях поселка Красный Огородник Кваркенского района погиб пожарный Александр Кувшинов.

Как уже писала "РГ", в пятницу из-за разгула огненной стихии пришлось эвакуировать жителей населенного пункта. По информации департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, процесс тушения осложнялся порывистым ветром и жарой.

В 14:08 пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. Борьбу с огнем вели 63 человека и 30 единиц техники. По периметру поселка была произведена опашка. Общими силами населенный пункт удалось отстоять.

К 19:30 пожар был локализован на площади 800 гектаров по фронту 10 километров. Огнеборцы продолжают работать до полной ликвидации ЧП.

В тушении участвовал и личный состав ОПП №87 противопожарной службы Оренбургской области (место дислокации поселок Шильда). В условиях аномальной жары пожарному Александру Кувшинову стало плохо. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

У Александра Кувшинова остались жена и двое несовершеннолетних детей. Департамент ПБ и ГЗ Оренбургской области, Центр ГО и ЧС, личный состав противопожарной службы региона выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего.