Пострадавших в КБР от камнепада москвичей эвакуировали на вертолете

Троих пострадавших в Черекском ущелье туристов из Москвы эвакуировали на вертолете. Ранее на группу из восьми человек сошел камнепад, пострадавшие не могли самостоятельно передвигаться и с различными травмами на всю ночь оказались отрезаны от помощи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, для спасения попавших в беду туристов решили использовать коммерческий вертолет.

- Всех пострадавших эвакуировали с привлечением вертолета фирмы "Heliaction". Двоих спустили на территорию альплагеря Чегем, еще одного транспортируют в Нальчик. В городском аэропорту находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в медучреждение, - отметили в ГУ МЧС республики.

На месте происшествия сейчас продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасательного отряда "Лидер". Оставшиеся в горах пятеро туристов сейчас находятся в безопасности, они чувствуют себя нормально.

Ранее сообщалось, что вечером 22 июля в Черекском ущелье камнепад сошел на группу туристов из Москвы, в результате три человека получили различные травмы. Спасатели не смогли быстро добраться до группы из-за сложного рельефа и большого расстояния, а вертолет возможно было использовать только в светлое время суток.