Мэр Петрозаводска призвал не беспокоиться из-за запаха гари в городе

В мэрии Петрозаводска призвали жителей города не беспокоиться по поводу запаха гари. Это последствия лесных пожаров, которые отмечены во многих муниципалитетах Карелии.

Как написал на своей странице в соцсети глава округа Владимир Любарский, проблема действительно есть, но запах гари не означает, что огонь подбирается к городу. Смог появляется в зависимости от направления ветра. И это результат использования технологии встречного отжига, применяемой для локализации пожаров.

Напомним, в Карелии продолжают бороться с природными пожарами. Для ликвидации возгораний привлечены около одной тысячи человек и 160 единиц техники. Помогают справляться с огнем более 70 военных, задействованы два вертолета Ми-8. На всей территории региона установили режим ЧС.

На начало сегодняшнего дня число возгораний снизилось - в республику пришли холодная погода и дожди. По данным "Авиалесоохраны", количество пожаров сократилось до 21, а площадь - до 8,7 тысячи гектаров. Сутки назад пожаров было 30, а площадь - 8,9 тысячи гектаров.