В Карелии летчики ЗВО сбросили 26 тонн воды на горящий лес

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа выполнили уже 11 сбросов воды на лесные пожары у поселка Найстенъярви Суоярвского района Карелии. Их общая масса - более 26 тонн.

В среду два вертолета Ми-8 из места дислокации отправились в республику, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, экипажи выполняли задачи по ликвидации наиболее опасных участков возгораний у населенных пунктов. Удалось остановить распространение огня на подступах к Найстенъярви.

С утра 21 июля полеты экипажей вертолетов Ми-8 будут продолжены. При необходимости военные усилят группировку армейской авиации.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 247 лесных пожаров на площади 8,5 тысячи гектаров. На текущий момент в регионе 38 действующих лесных пожаров на площади 6,8 тысячи гектаров. Что касается поселка Найстенъярви, то пожар возник на полосе отвода железной дороги. От огня пострадали три нежилых дома и две хозпостройки.

Борьба с природными пожарами в регионе продолжается.