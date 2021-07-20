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20.07.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

Армейская авиация поможет Карелии тушить лесные пожары

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Два вертолета Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа вылетели в Карелию, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров. Они оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в пресс-службе ЗВО, водосливное устройство ВСУ-5 предназначено для транспортировки воды на внешней подвеске вертолетов Ми-8 и Ми-26. Время для полного заполнения составляет 10-17 секунд.

В Карелии находится и министр МЧС России Евгений Зиничев. Он побывал в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района, где сложная ситуация. Жителей этого поселка эвакуировали из своих домов.

Глава ведомства отметил, что вблизи населенного пункта действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Угроза перехода огня на поселок снята. Но ситуацию необходимо держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Министр призвал приложить максимум усилий по защите населения.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

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