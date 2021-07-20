Армейская авиация поможет Карелии тушить лесные пожары

Два вертолета Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа вылетели в Карелию, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров. Они оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, водосливное устройство ВСУ-5 предназначено для транспортировки воды на внешней подвеске вертолетов Ми-8 и Ми-26. Время для полного заполнения составляет 10-17 секунд.

В Карелии находится и министр МЧС России Евгений Зиничев. Он побывал в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района, где сложная ситуация. Жителей этого поселка эвакуировали из своих домов.

Глава ведомства отметил, что вблизи населенного пункта действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Угроза перехода огня на поселок снята. Но ситуацию необходимо держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Министр призвал приложить максимум усилий по защите населения.