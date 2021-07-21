В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано с ростом лесных пожаров в регионе.

Режим ЧС ввели 20 июля с 23 часов, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики. На данное время действуют 33 лесных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров. 15 возгораний площадью более одной тысячи гектаров локализовали.

С пожарами борются около 700 человек и 150 единиц техники. Дополнительно планируется использовать и сто военных. Задействованы два вертолета Ми-8 авиации Западного военного округа. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. Общий налет составил 870 часов.

В Петрозаводске открыли Центр добровольчества по противодействию лесным пожарам. Здесь можно подать заявку и стать волонтером, помочь в ликвидации возгораний, принести продукты, товары первой необходимости. Все это передадут пожарным, волонтерам и местным жителям.

Режим ЧС предположительно будет действовать до 1 августа.