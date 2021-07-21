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21.07.2021 13:05
Рубрика: Власть

В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

На всей территории Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано с ростом лесных пожаров в регионе.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Режим ЧС ввели 20 июля с 23 часов, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики. На данное время действуют 33 лесных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров. 15 возгораний площадью более одной тысячи гектаров локализовали.

С пожарами борются около 700 человек и 150 единиц техники. Дополнительно планируется использовать и сто военных. Задействованы два вертолета Ми-8 авиации Западного военного округа. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. Общий налет составил 870 часов.

В Петрозаводске открыли Центр добровольчества по противодействию лесным пожарам. Здесь можно подать заявку и стать волонтером, помочь в ликвидации возгораний, принести продукты, товары первой необходимости. Все это передадут пожарным, волонтерам и местным жителям.

Режим ЧС предположительно будет действовать до 1 августа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

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