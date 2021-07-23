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23.07.2021 21:35
Рубрика: Общество

В Калининградской области разрешили свадьбы и корпоративы для привитых

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)

В Калининградской области разрешили проводить свадьбы численностью 100 человек и банкеты, на которых присутствует до 80 участников. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

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Как следует из текста документа, банкетный зал для свадебного торжества должен быть заполнен максимум на 50 процентов, между столами необходимо оставлять расстояние не менее двух метров.

А вот в Гурьевском городском округе, где за последнее время выявлялось больше всего случаев коронавирусной инфекции введено особое требование к банкетам и корпоративам.

При большом желании их проводить можно, однако численность участников должна составлять не более 80 человек, причем, все они должны или сделать прививку от коронавируса, или предъявить при посещении отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в Гурьевском городском округе, где проживает около 66 тысяч человек, ввели запрет на массовые мероприятия.

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