В Калининградской области разрешили свадьбы и корпоративы для привитых

В Калининградской области разрешили проводить свадьбы численностью 100 человек и банкеты, на которых присутствует до 80 участников. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, банкетный зал для свадебного торжества должен быть заполнен максимум на 50 процентов, между столами необходимо оставлять расстояние не менее двух метров.

А вот в Гурьевском городском округе, где за последнее время выявлялось больше всего случаев коронавирусной инфекции введено особое требование к банкетам и корпоративам.

При большом желании их проводить можно, однако численность участников должна составлять не более 80 человек, причем, все они должны или сделать прививку от коронавируса, или предъявить при посещении отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в Гурьевском городском округе, где проживает около 66 тысяч человек, ввели запрет на массовые мероприятия.