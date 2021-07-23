Постановление правительства Калининградской области от 23 июля 2021 года № 446 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 23 июля 2021 года № 39-00-05/04-9986-2021 "Об ограничениях в сфере оказания услуг общественного питания" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года №314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409 и от 20 июля 2021 года № 434) следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"запрета проведения любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий) с количеством присутствующих более 100 человек (условие организации данных мероприятий - сокращение количества посадочных мест до 50 % от общего количества посадочных мест внутри помещений, с обеспечением расстояния между столами не менее 2 метров);";

2) подпункт 2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

"2) деятельность предприятий общественного питания:

- расположенных в закрытых помещениях (кроме работающих в образовательных организациях), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом;

- в части запрета проведения любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий) с количеством присутствующих более 80 человек (условие организации данных мероприятий - допускаются только лица, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции либо имеющие отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до начала мероприятия).".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







