В СК опровергли стереотип о Петербурге как о городе расчленителей

Сложившийся в социальных сетях стереотип о том, что в Петербурге чаще, чем в других городах, совершаются преступления с расчленением, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя СК России Александра Клауса.

В частности, по словам Клауса, который много лет возглавлял СК по Петербургу, такое представление могло сложиться из-за двух резонансных преступлений - убийства аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым и гибели рэпера Энди Картрайта.

Олегу Соколову в прошлом году вынесен приговор. Расследование дела о смерти музыканта находится в завершающей стадии.

Как отметил Александр Клаус, в основе действий по расчленению тела, лежит желание избавиться от трупа, чтобы скрыть следы преступления. К слову, в 2021 году, по данным замруководителя СК РФ, таких преступлений зафиксировано не было.

К слову, число убийств в Петербурге снижается. В 2011 году в городе зафиксировали 312 таких преступлений, а, например, в 2020 - 149.