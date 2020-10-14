Петербургские следователи выяснили, как был убит рэпер Энди Картрайт

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу заявили, что выяснили, как умер рэпер Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко). В ведомстве с уверенностью говорят, что это убийство, и исполнителем называют жену музыканта Марину Кохал.

Позиция следствия строится на том, что незадолго до смерти Картрайта Марина Кохал покупала в аптеке некие лекарственные препараты, которые использовала для убийства.

Вопрос о причинах смерти музыканта долгое время был открыт. Напомним, рэпер умер в начале августа, но его тело было расчленено женой. Причем, женщина проводила такие манипуляции, которые не позволили судмедэкспертам сразу установить причину смерти музыканта.

Марина Кохал сразу же призналась в расчленении, но заявила, что муж умер сам и женщина хотела скрыть его смерть от поклонников. Сотрудники Следственного комитета в этой версии сразу же усомнились, но до последнего времени у них не было веских аргументов в пользу того, что рэпер все-таки был убит.

Тем не менее, Кохал находится под стражей.

Вопросы у следователей есть и к матери Марины. Женщина сразу же узнала о смерти артиста, но не пошла в полицию.

Сейчас женщина живет у одного из своих адвокатов. По данным петербургского СК, по месту нахождения матери Кохал были проведены обыски.