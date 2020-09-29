Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа

Смольнинский районный суд Петербурга до 30 октября продлил срок ареста Марине Кохал, вдове рэпера Энди Картрайта. Супруга расчленила тело музыканта, а следователи полагают, что до этого женщина совершила убийство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на судебном заседании сама Кохал и ее защитники возражали против ареста. Тем не менее, суд согласился с позицией следствия.

Напомним, о смерти музыканта стало известно в начале августа. Супруга Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) обратилась в полицию и рассказала, что ее муж скончался. А женщина, чтобы скрыть факт его смерти и подстроить его исчезновение не нашла ничего лучше, как расчленить тело. Уже когда это было сделано, женщина поняла, что ей лучше обратиться в полицию.

Материалы были оперативно переданы в Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемой стала Кохал. В СК по Петербургу полагают, что женщина лишила жизни супруга, а потом, чтобы скрыть следы, расчленила его тело.

Но за два месяца так и не наступила ясность, отчего погиб рэпер. Сторона защиты утверждает, что к смерти артиста жена не причастна.