Жене рэпера Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве и расчленении

Из параллельно выпущенного пресс-релиза становится ясно, что 35-летней женщине уже предъявлено обвинение.

Кохал обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Обвиняемая, по данным следствия, не позднее 29 июля текущего года, "находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу". "В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело мужа на отдельные части с целью последующего их уничтожения", - выяснили следователи.

Стоит напомнить, что в понедельник 3 августа суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Громкое преступление произошло в центре Санкт-Петербурга в конце июля. Тогда в съёмной квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили несколько чёрных пакетов с человеческими останками. Проживавшая в этой квартире приезжая с Украины Мария Кохал пояснила, что останки принадлежат её мужу. По её словам, он скончался от передозировки наркотиков, и она не хотела, чтобы об этом узнали поклонники его творчества. Поэтому женщина решила распилить тело и уничтожить улики, а в дальнейшем заявить о безвестном исчезновении супруга. К слову, вместе с обвиняемой и погибшим мужем в той же квартире проживали их малолетняя дочь (2,5 года) и мать женщины.

Накануне стало известно, что одним из адвокатов, который будет защищать Марию Кохал, стал Сергей Лукьянов, который параллельно защищает интересы доцента кафедры истории питерского университета Олега Соколова. Тот, напомним, проходит по не менее скандальному уголовному делу об убийстве своей возлюбленной, тело которой он расчленил, а останки пытался утопить в реке. В настоящее время в Санкт-Петербурге идёт судебный процесс над историком Соколовым.