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06.07.2020 16:38
Рубрика: Происшествия

В суде обнародовали личную переписку аспирантки с историком Соколовым

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге на заседании Октябрьского районного суда обнародована личная переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

В частности, была изучена переписка, хранившаяся в мобильном телефоне и в ноутбуке историка. Из тех фрагментов переписки, которые были обнародованы в ходе заседания, следует, что Ещенко часто писала Соколову, что ненавидит его, называла его вруном и предателем. Например, в переписке Анастасия Ещенко писала историку Соколову "Своей жене ты всегда сразу отвечал, а со мной не разговариваешь, тварь".

Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку

Этот фрагмент переписки касался осени прошлого года. В то же время, еще летом Анастасия Ещенко писала Соколову, что чувствует себя виноватой, отмечала тонкую душевную организацию историка, указывая, что он не любит "обывательнищину" и "крестьянщину".

Вообще-то изучить содержимое ноутбука и телефона историка Соколова планировалось еще в минувший понедельник во время прошлого судебного заседания. Тогда встал вопрос, в открытом или закрытом режиме изучать переписку. Адвокат потерпевшей стороны, а также прокурор предложили закрыть заседание. Историк Соколов, в свою очередь, заявил, что в переписке содержатся сведения, которые могут прояснить его мотивы.

Часть материалов была обнародована до заседания. Так, несколько недель назад в соцсетях появилась запись ссоры Анастасии Ещенко и историка Соколова. Запись заканчивается тем, что девушка в слезах выбегает из квартиры.

Также недавно адвокат Анастасия Бакшеева, представляющая интересы родных Анастасии Ещенко, заявила, что в ходе адвокатского расследования она пришла к выводу, что историк Соколов избивал аспирантку вплоть до момента убийства.

Напомним, убийство Анастасии Ещенко произошло в ноябре прошлого года. Девушка была расстреляна, затем ее тело было расчленено и выброшено в реку Мойку. В убийстве сознался историк Олег Соколов, которого связывали с Анастасией Ещенко личные отношения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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