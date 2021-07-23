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23.07.2021 11:11
Рубрика: Экономика

В Сочи открылся маршрут на Черную Пирамиду высотой 2375 метров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи открылся новый туристический маршрут, гости которого смогут почувствовать себя настоящими альпинистами, продвигаясь на вершину скалы. Об этом сообщили пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Кольцевой путь виа ферраты (в переводе с итальянского означает "железная тропа", это скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями для удобства) позволит подняться на высшую точку одного из горных курортов - Черную Пирамиду высотой 2375 метров над уровнем моря. Это третья виа фератта в регионе. Две "железные тропы" работают в Сочи в районе Орлиных скал и Гуамском ущелье Апшеронского района.

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, этот вид отдыха отлично подойдет любителям экстрима, свежего горного воздуха.

"Для безопасности туристов маршрут оборудован страховочным тросом, на старте предоставляется специальное снаряжение и защитная экипировка, - говорится в сообщении. - Движение осуществляется в альпинистской страховке и защитном шлеме. Подобные маршруты пользуются большой популярностью как у индивидуальных туристов, так и групп, которые приезжают в горы в рамках корпоративных или праздничных мероприятий".

Отмечается, что такое восхождение не требует специальной физической подготовки. Длина маршрута составляет 300 метров, а набор высоты - 75 метров.

Кстати

Всего в Краснодарском крае работают более 600 объектов туристического показа и открыты примерно 280 экскурсионных и туристических маршрутов.

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