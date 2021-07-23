В Сочи вручили ордена Мужества семьям погибших судебных приставов

По словам директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, эти награды - это дань уважения и признания со стороны государства.

- Высокая оценка того, что сделали ваши безвременно ушедшие родные, - сказал он. - Орден Мужества - одна из немногих наград, которые вручаются посмертно. Это означает, что проявленное мужество должно быть примером для тех, кто продолжает нести службу.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, с момента трагедии прошло более месяца, но никаких слов поддержки не хватит для родителей, чтобы восполнить утрату.

- Ваши сыновья выбрали достойную профессию, - объяснил он. - Они вели себя как настоящие представители государственной власти, не отступили перед лицом опасности, до конца стояли на защите закона и справедливости. Именно такие принципиальные и мужественные, верные долгу и чести сотрудники обеспечивают порядок на кубанской земле.

Глава Сочи Алексей Копайгородский добавил, что молодые сочинцы были верны своему долгу и погибли при его исполнении.

- Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей, - признался он. - Мы со своей стороны будем поддерживать эти семьи. Также принципиально продолжим вести борьбу с самовольным строительством и определять участки для размещения социально значимых объектов.

Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, 9 июня 2021 года житель Адлерского района Сочи 61-летний Вартан Кочьян расстрелял из своего охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли исполнять решение суда по сносу незаконных построек.