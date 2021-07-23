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23.07.2021 14:03
Рубрика: Власть

В Сочи вручили ордена Мужества семьям погибших судебных приставов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В пятницу состоялась церемония вручения государственных наград матерям погибших в Сочи судебных приставов - Ирине Агозян и Джульетте Матевосян. Лейтенант внутренней службы Андраник Матевосян и младший сержант внутренней службы Альберт Агозян посмертно награждены орденами Указом президента РФ от 02 июля 2021 года № 394 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

По словам директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, эти награды - это дань уважения и признания со стороны государства.

Фото: Александр Корольков
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- Высокая оценка того, что сделали ваши безвременно ушедшие родные, - сказал он. - Орден Мужества - одна из немногих наград, которые вручаются посмертно. Это означает, что проявленное мужество должно быть примером для тех, кто продолжает нести службу.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, с момента трагедии прошло более месяца, но никаких слов поддержки не хватит для родителей, чтобы восполнить утрату.

- Ваши сыновья выбрали достойную профессию, - объяснил он. - Они вели себя как настоящие представители государственной власти, не отступили перед лицом опасности, до конца стояли на защите закона и справедливости. Именно такие принципиальные и мужественные, верные долгу и чести сотрудники обеспечивают порядок на кубанской земле.

Глава Сочи Алексей Копайгородский добавил, что молодые сочинцы были верны своему долгу и погибли при его исполнении.

- Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей, - признался он. - Мы со своей стороны будем поддерживать эти семьи. Также принципиально продолжим вести борьбу с самовольным строительством и определять участки для размещения социально значимых объектов.

Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, 9 июня 2021 года житель Адлерского района Сочи 61-летний Вартан Кочьян расстрелял из своего охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли исполнять решение суда по сносу незаконных построек.

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