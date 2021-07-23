РФПИ анонсировал увеличение производства "Спутника V" в сентябре

В сентябре произойдет увеличение производства вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Он отметил, что в приоритете для РФПИ остается обеспечение вакциной россиян, но уже в сентябре производство будет увеличено.

"Во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию. В Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран", - приводит слова представителя фонда РИА Новости.

"Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она сделана на основе ДНК аденовируса со встроенным фрагментом генетического материала COVID-19. Это двукомпонентная вакцина, однако, выпущен также препарат "Спутник Лайт", который является первым компонентом "Спутника V".

Ранее в РФПИ сообщили о продолжении работы по контракту на поставку вакцины "Спутник V" в Аргентину.