Международный
авиационно-космический салон
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Рубрика: Общество
23.07.2021 16:41
Текст: Анна Полтавцева

Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра "Сокол-М"

На Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2021" впервые представили прототип скафандра для нового пилотируемого транспортного корабля "Орел". Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко дал оценку разработке российских ученых.

У российских космонавтов на МКС скоро истечет гарантийный срок скафандров

"Новый "Сокол-М" значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полёта, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера - это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполётную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом", - дал оценку Роман Романенко.

Скафандр "Сокол-М" - разработка научно-производственного объединения "Звезда". Он рассчитан на десятикратное использование и способен "подстраиваться" под рост, длину рук и другие особенности тела космонавта - это принципиальное его отличие от "предшественников".

"Сокол-М" не предназначен для выхода в открытый космос. Назначение скафандра - аварийно-спасательное. Он будет использоваться на старте, стыковке, расстыковке и спуске, как на особо опасных участках полёта космонавтов, а также защищать жизнь членов экипажа в случае разгерметизации кабины корабля.

В ближайшее время образцу предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, а в 2025 году отправиться в космос с первым экипажем нового российского пилотируемого космического корабля "Орел".

Новости проекта
На МАКС-2021 показали разработку для безопасного захода на посадку МС-21 14:42
На МАКС-2021 показали новую систему ориентации для вертолетов 14:27
Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе большое сердце 13:18
Самолет "Байкал" выпустят в беспилотном варианте 22.07.2021
Подписано соглашение о поставке 19 самолетов Ил-114-300 авиакомпании "Аврора" 22.07.2021
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 22.07.2021
Испытания истребителя Checkmate завершат в 2027 году 22.07.2021
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 21.07.2021
Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет 21.07.2021
Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году 21.07.2021
Что представила Беларусь на МАКС-2021 21.07.2021
Стали известны детали разработки истребителя пятого поколения Checkmate 21.07.2021
ОАК разработает морскую и беспилотную версии истребителя Checkmate 20.07.2021
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 20.07.2021
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 20.07.2021
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 20.07.2021
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 20.07.2021
Стали известны характеристики нового российского истребителя 20.07.2021
Путину покажут новый российский истребитель на МАКС-2021 20.07.2021
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 20.07.2021
Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" пойдет на экспорт 20.07.2021
Свыше 300 дополнительных электричек запустят в дни проведения МАКС-2021 19.07.2021
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 19.07.2021
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 19.07.2021
Перспективный истребитель Сухого показали с нового ракурса 19.07.2021
Мощная машина: за рубежом оценили новый истребитель РФ 19.07.2021
Ростех показал новый истребитель в деталях 19.07.2021
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 17.07.2021
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 17.07.2021
На МАКС-2021 покажут авиационные боеприпасы повышенной эффективности 17.07.2021
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 17.07.2021
Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой 17.07.2021
Появились фото нового российского истребителя 16.07.2021
Путин пообещал приехать на авиасалон МАКС 15.07.2021
Владимир Путин посетит авиасалон "МАКС"-2021 09.07.2021