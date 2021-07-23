Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра "Сокол-М"

На Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2021" впервые представили прототип скафандра для нового пилотируемого транспортного корабля "Орел". Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко дал оценку разработке российских ученых.

"Новый "Сокол-М" значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полёта, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера - это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполётную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом", - дал оценку Роман Романенко.

Скафандр "Сокол-М" - разработка научно-производственного объединения "Звезда". Он рассчитан на десятикратное использование и способен "подстраиваться" под рост, длину рук и другие особенности тела космонавта - это принципиальное его отличие от "предшественников".

"Сокол-М" не предназначен для выхода в открытый космос. Назначение скафандра - аварийно-спасательное. Он будет использоваться на старте, стыковке, расстыковке и спуске, как на особо опасных участках полёта космонавтов, а также защищать жизнь членов экипажа в случае разгерметизации кабины корабля.

В ближайшее время образцу предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, а в 2025 году отправиться в космос с первым экипажем нового российского пилотируемого космического корабля "Орел".