Россия попала в пятерку мировых лидеров по производству стали

Согласно данным World Steel Association (WSA), с января по июнь в мире производство стали выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 1,004 миллиарда тонн.

Информацию WSA передают 64 страны, на долю которых в прошлом году пришлось 98% от всего мирового выпуска сырой стали. В первом полугодии 2021 года самый существенный рост показали страны Южной Америки, где производство стали выросло на 28,1% - до 22,6 миллиона тонн. Немного отстали страны Африки, нарастив производство на 28% (8 миллионов тонн).

Евросоюз увеличил выпуск стали на 18,4% - до 77,8 миллиона тонн. Остальные европейские страны нарастили производство на 18,4%, выпустив 25,2 миллиона тонн. Производство в странах Северной Америки выросло на 16,4% (58,7 миллиона тонн).

Страны СНГ в первом полугодии увеличили выпуск стали на 8,7% - 53,3 миллиона тонн. В том числе Россия произвела 38,2 миллиона тонн стали, показав рост на 8,5%.

На первом месте по итогам июня оказался Китай с показателем 93,9 миллиона тонн. Это на 1,5% больше, чем в июне прошлого года. Индия, расположившаяся на второй строке, нарастила производство в годовом выражении на 21,4%. В июне выпуск составил 9,4 миллиона тонн. Третье место досталось Японии, где произвели 8,1 миллиона тонн стали, что на 44,4% больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

Россия оказалась на пятой строке лидеров производства. В июне было выпущено 6,4 млн тонн стали, что на 11,4% больше, чем в июне 2020 года.

Кстати, в стране существенно выросли цены на металлы, что сказалось на строительстве и других отраслях. Как пояснили в Минпромторге, это связано с мировой конъюнктурой - спрос растет из-за восстановления экономики и фактора сезонности. При этом в России цены все равно остаются ниже, чем на мировых рынках.