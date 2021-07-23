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23.07.2021 18:03
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Mouzenidis Travel намерен выполнить обязательства перед туристами

Текст: Евгения Думанская

Ростуризм работает с Грецией по поводу туроператора Mouzenidis Travel, который объявил о приостановке обслуживания клиентов и отменил туры россиян почти на миллиард рублей. Как рассказали в пресс-службе российского ведомства, сам туроператор выразил намерение сохранить бизнес в России.

Фото: iStock
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Представители Mouzenidis Travel сказали, что собираются выполнить обязательства перед туристами.

"Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Кроме того, глава ведомства Зарина Догузова провела телефонные переговоры с греческим коллегой Харисом Теохарисом. Догузова заявила о необходимости объединения усилий для урегулирования ситуации и предложила приемлемые варианты. Стороны договорились о совместной проработке вариантов обеспечения заселения туристов по путевкам, которые были ранее приобретены.

Кстати, власти Греции упростили для туристов процедуру получения QR-кода. Теперь он будет приходить сразу же после отправки специальной формы PLF, которую заполняют все желающие посетить страну перед поездкой.

Экономика Туризм В мире Европа Греция Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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