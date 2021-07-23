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"С днем рождения, Макс Пэйн": авторы записали видео к 20-летию игры

Текст:   Богдан Бобров
23.07.2021,  
16:42
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В честь 20-летнего юбилея игры Max Payne сценарист Сэм Лейк и актёр Джеймс Маккэффри - "лицо" и "голос" главного героя - записали трогательное видео.

В нем они поздравляют с памятной датой всех участников команды Remedy, работавших над проектом, а также издателей 3D Realms и Rockstar Games.

Для Battlefield 2042 представлен режим с контентом из предыдущих частей

Также высказываются слова благодарности всему фанатскому сообществу.

В конце ролика Сэм Лейк облачается в знаковую для серии кожаную куртку, и голос Джеймса Маккэффри за кадром произносит: "С днем рождения, Макс Пэйн".

игры
Фото: iStock
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