"С днем рождения, Макс Пэйн": авторы записали видео к 20-летию игры

В честь 20-летнего юбилея игры Max Payne сценарист Сэм Лейк и актёр Джеймс Маккэффри - "лицо" и "голос" главного героя - записали трогательное видео.

В нем они поздравляют с памятной датой всех участников команды Remedy, работавших над проектом, а также издателей 3D Realms и Rockstar Games.

Также высказываются слова благодарности всему фанатскому сообществу.

В конце ролика Сэм Лейк облачается в знаковую для серии кожаную куртку, и голос Джеймса Маккэффри за кадром произносит: "С днем рождения, Макс Пэйн".