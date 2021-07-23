Съемки 4-го сезона "Мира Дикого Запада" остановлены из-за COVID

Коронавирус продолжает наносить ущерб: на этот раз оказались приостановлены съемки четвертого сезона "Мира Дикого Запада".

Как уточняет ScreenRant, производство шоу временно прекращено из-за положительного результата теста на COVID-19 у одного из участников творческой группы сериала. У кого именно - не конкретизировано.

Отмечено: возобновить процессы запланировано уже 28 июля.

Премьера по-прежнему намечена на 2022 год.

Ранее, напомним, по аналогичной причине были остановлены съемки десятого сезона "Американской истории ужасов", "Дома Дракона" (приквела-спин-оффа "Игры престолов") и второго сезона "Бриджертонов".