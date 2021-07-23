Советские ретрокары и мотоциклы выставили на продажу за 2 млн рублей

В связи с переездом владелец коллекции советских ретрокаров и мотоциклов вынужденно расстаётся с ней.

Четыре автомобиля и два мотоцикла в идеальном состоянии продаются всего за два миллиона рублей.

За эту сумму предлагаются отреставрированные "Уралы" М72 и 3810310 и знакомые многим с детства автомобили "Москвич"-2140, "Запорожец" ЗАЗ-968, ГАЗ‑21 "Волга" и ЛуАЗ-969.

Стоит отметить, что транспортные средства не являются "капсулами времени". У "Волги", например, пробег в 46 тысяч километров. Много это или мало для автомобиля, у которого скоро 60-летний юбилей, должен решать каждый сам.

В комментариях к подборке на "Авто.ру" некоторые пользователи высказали сомнения, что не все элементы у автомобилей родные: например, бампер у "Москвича".

Фото: www.auto.ru