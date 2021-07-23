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23.07.2021 12:01
Рубрика: Российский автопром

УАЗ думает над выпуском спортивной версии "Патриота"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

В 2010 году Ульяновский автозавод представил "Патриот Спорт", он же УАЗ-3164. Спустя год выпуск внедорожника был прекращён из-за слабого спроса.

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Теперь УАЗ в своих соцсетях вспомнил о данном автомобиле. Запись сопровождается следующим вопросом: "Была бы востребована такая версия сегодня?".

Мнения читателей в комментариях разделились. Многие автолюбители и вовсе хотят видеть в модельной гамме марки трёхдверный вариант "Патриота".

"Патриот Спорт" обладал укороченной на 360 мм колёсной базой, уменьшенной на 300 мм длиной, сниженной на 50 кг массой. При этом модификация могла похвастать более высокой проходимостью, манёвренностью, улучшенными характеристиками углов съезда и въезда. Машина оснащалась либо 128-сильным двигателем, либо 112-сильным мотором ЗМЗ-4091.

Изначально УАЗ планировал ежемесячно собирать до 900 экземпляров "Патриот Спорт". Но компания за год реализовала меньше 3000 машин.

Компактный "Патриот" предлагался на 70-90 тысяч рублей дешевле стандартного "Патриота". Напомним, что сегодня модель стоит от 1 034 000 до 1 510 000 рублей.

#УАЗ