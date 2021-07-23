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Рубрика: В мире

В ЦРУ заявили об отсутствии окончательного вывода о происхождении COVID-19

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Американские власти не пришли к окончательному выводу о происхождения нового коронавируса. Об этом накануне заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

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По его словам, "честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод". При этом Бернс не исключил, что данный вопрос так и останется открытым, мировое сообщество не сможет выяснить происхождение SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Ранее высокопоставленный чиновник сферы здравоохранения Китая заявил, что Пекин шокирован планом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начать второй этап расследования с целью определить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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