В РПЦ ответили на инициативу причислить Петра Мамонова к лику святых

В Русской православной церкви ответили на ряд предложений о причислении актера и музыканта Петра Мамонова к лику святых.

"Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах", заметил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в интервью МИА "Россия сегодня".

Так он прокомментировал, в частности, идею причислить Петра Мамонова к лику святых, высказанную вдовой музыканта в интервью сразу нескольким СМИ.

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) разъяснил, что правила и критерии прославления подвижников достаточно четко изложены в церковных документах. Среди них - православное исповедание веры, народное церковное почитание и непременно доказанные или засвидетельствованные чудеса по молитвам данного подвижника. Как заметил епископ Зеленоградский Савва, исключение составляет канонизация мучеников.

"Здесь другие критерии, - сказал он, - поскольку речь идет о святости, явленной через исповедание Христа до смерти. То есть канонизация - это не признание, что "человек хороший", а свидетельство того, что он обрел у Небесного престола такое место, которое позволяет ему особенным образом ходатайствовать (молиться) о живых".

Справка "РГ"

Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, связанных с COVID-19. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и актера и музыканта.