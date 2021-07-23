В Виндзорском замке впервые за пандемию состоялась церемония смена караула

Смена караула в Виндзорском замке в Беркшире, 22 июля 2021 г. Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP

В Великобритании 22 июля впервые с начала пандемии COVID-19 состоялась торжественная церемония смены караула. Она прошла на территории Виндзорского замка - одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II в графстве Беркшир.

Служащие 1-го батальона гренадерской гвардии были одеты в свои знаменитые красные мундиры и шапки из медвежьего меха. За церемонией наблюдали сотни туристов, пишет РИА Новости.

По данным телеканала Sky News, в ближайшее время эта традиция возобновится и на территории Букингемского дворца в Лондоне, сообщает ТАСС. Здесь она проводится с 1837 года.

Проведение ритуала стало возможным благодаря снятию с 19 июля коронавирусных ограничений на территории Великобритании. Теперь жители Альбиона не обязаны соблюдать социальную дистанцию или носить маски, могут вновь посещать пабы, плясать в ночных клубах и собираться неограниченными компаниями в закрытых помещениях.