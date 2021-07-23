Новости

ООН: Засухи и шторма стали причиной гибели более 1,2 млн человек за 50 лет 03:42
Финансист рассказал, почему доллар скоро лишится мирового господства 03:20
В Виндзорском замке впервые за пандемию состоялась церемония смена караула 02:14
Минобороны РФ рассекретило документы о Киевской оборонительной операции 01:54
Власти Египта сообщили о минимальном числе заболевших COVID-19 за сутки 01:20
Госдеп: Участники покушения на президента Гаити проходили подготовку в США 00:52
Захарова: В борьбе против "СП-2" Вашингтон проиграл сам себе 00:21
Роскосмос назначил затопление модуля "Пирс" на 24 июля 22.07.2021
Эксперт: "Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем 22.07.2021
Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с COVID 22.07.2021
Минздрав дал рекомендации по психологической помощи больным COVID-19 22.07.2021
Полки во многих британских супермаркетах опустели 22.07.2021
Белый дом ввел новые санкции против Кубы 22.07.2021
В 2020 году в Китае выявлено свыше 42 миллиона кибератак 22.07.2021
Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой 22.07.2021
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 22.07.2021
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 22.07.2021
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 22.07.2021
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 22.07.2021
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 22.07.2021
Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти 22.07.2021
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 22.07.2021
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 22.07.2021
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 22.07.2021
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 22.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 02:14
Рубрика: В мире

В Виндзорском замке впервые за пандемию состоялась церемония смена караула

Смена караула в Виндзорском замке в Беркшире, 22 июля 2021 г. Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP Смена караула в Виндзорском замке в Беркшире, 22 июля 2021 г. Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP
Смена караула в Виндзорском замке в Беркшире, 22 июля 2021 г. Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP

В Великобритании 22 июля впервые с начала пандемии COVID-19 состоялась торжественная церемония смены караула. Она прошла на территории Виндзорского замка - одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II в графстве Беркшир.

Фото: REUTERS
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане

Служащие 1-го батальона гренадерской гвардии были одеты в свои знаменитые красные мундиры и шапки из медвежьего меха. За церемонией наблюдали сотни туристов, пишет РИА Новости.

По данным телеканала Sky News, в ближайшее время эта традиция возобновится и на территории Букингемского дворца в Лондоне, сообщает ТАСС. Здесь она проводится с 1837 года.

Проведение ритуала стало возможным благодаря снятию с 19 июля коронавирусных ограничений на территории Великобритании. Теперь жители Альбиона не обязаны соблюдать социальную дистанцию или носить маски, могут вновь посещать пабы, плясать в ночных клубах и собираться неограниченными компаниями в закрытых помещениях.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом

Главное сегодня

До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Минобороны РФ рассекретило документы о Киевской оборонительной операции
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ
Камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные фары
Ученые: Антитела у переболевших COVID-19 сохраняются больше года
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро