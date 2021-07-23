Указ губернатора Владимирской области от 23 июля 2021 года № 119 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Установить, что организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории Владимирской области, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных настоящим Указом, санитарно-эпидемиологических требований и постановлений, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области, в соответствующих сферах деятельности.

Несоблюдение гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями запретов, требований и постановлений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для привлечения их к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.".

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига







